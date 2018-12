RMC SPORT - I Collovoti: "7 a Bakayoko, un centrocampista da Milan"

E’ martedì e su RMC Sport, all’interno di Maracanà, è tempo dei Collovoti di Fulvio Collovati.

I TOP

7 a Bakayoko. Sarà l’emergenza, ma sta dimostrando di essere da Milan. E’ cresciuto molto, non è forse il centrale che cercavano i rossoneri ma sta emergendo; 7 a Bentancur, al posto di Pjanic gioca bene e fa pure gol. Diventare padrone del centrocampo della Juve a soli 21 anni non è cosa da poco; 7,5 a Zapata, ha retto da solo il reparto dell’Atalanta, ha lottato con tutta la difesa del Napoli; Menzione particolare a Zaniolo, soli 19 anni ma ha già dimostrato di essere maturo. Fa rimpiangere l’Inter di averlo ceduto. L’affare lo ha fatto la Roma.

I FLOP

4 a Perisic, un fantasma. Ora diventa un caso. Dopo il Mondiale non è più lui; 4 alla difesa della Fiorentina e in particolare a Hugo e Pezzella, perché si sono aperti ai gol della Juve; 4 a Romulo, due gialli in serie e fine partita; Ai tifosi che hanno inneggiato all’Heysel e contro Scirea nessun voto. Davvero vergogna.