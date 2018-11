RMC SPORT - Passerini a MN: "Ibra farebbe comodo ma il Milan avrebbe preferito inserirlo in estate, condizioni difficili a gennaio"

Carlos Passerini, intervenuto a RMC Sport durante "Milan News", ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, accostato con insistenza al club rossonero in queste settimane: "Quando la voce è uscita è stata confermata dalla dirigenza rossonera, mi pare di capire però che per gennaio sia una situazione più complessa e molto meno probabile. Per quanto Gattuso non fosse contrario, tutt'altro, il Milan non sembra così convinto. A me piacerebbe, non sono convinto che si creerebbe un dualismo con Higuain. Un giocatore così farebbe comodo ma non credo che arriverà a gennaio, sentendo l'entourage di Ibra piacerebbe, ma le condizioni a gennaio sono difficili. Era più facile che arrivasse l'estate scorsa. Fosse arrivato in estate ci sarebbe stato modo di lavorarci dal ritiro, ma introdurlo a gennaio è diverso".