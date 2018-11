RMC SPORT - Passerini a MN: "Paredes lo prenderei al volo ma occhio alla sentenza UEFA. Ibra? Era più facile in estate"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto a RMC Sport durante "Milan News".

Sulla finale della Libertadores: "Sono tifoso del Boca, quindi di parte, è l'ultima volta che si gioca in andata e ritorno e non c'è partita più nobile di Boca-River".

Su Paredes: "A me piace moltissimo, forse il giocatore che mi piace di più in quel ruolo, in relazione alle necessità del Milan. Vivendo Milanello credo sia anche giusto mettere le cose in chiaro, la sentenza UEFA non sarà leggera e condizionerà il mercato di gennaio. Leonardo dovrà fare un bel lavoro per cambiare qualcosa a questa squadra che ha bisogno di qualcuno. Possiamo sparare nomi ma il Milan non potrà permettersi le figurine, ci sarà un mercato di riparazione molto oculato. Non sarà una sentenza lieve e questo non potrà non incidere. Detto questo io Paredes lo andrei a prendere a piedi domani mattina se fossi Leonardo".

Su Ibrahimovic: "Quando la voce è uscita è stata confermata dalla dirigenza rossonera, mi pare di capire però che per gennaio sia una situazione più complessa e molto meno probabile. Per quanto Gattuso non fosse contrario, tutt'altro, il Milan non sembra così convinto. A me piacerebbe, non sono convinto che si creerebbe un dualismo con Higuain. Un giocatore così farebbe comodo ma non credo che arriverà a gennaio, sentendo l'entourage di Ibra piacerebbe, ma le condizioni a gennaio sono difficili. Era più facile che arrivasse l'estate scorsa. Fosse arrivato in estate ci sarebbe stato modo di lavorarci dal ritiro, ma introdurlo a gennaio è diverso".