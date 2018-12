RMC SPORT - Sconcerti: "Crisi del Milan riassumibile con la crisi di Higuain"

Il noto giornalista Mario Sconcerti a RMC Sport Live Show ha commentato la giornata di campionato: “Il Milan? La Fiorentina ha avuto un periodo in cui non vinceva e non abbiamo fatto altro che parlare di Simeone. Il Milan è in questo tipo di momento visto che da un mese e mezzo fatica a fare punti e Higuain non segna da due mesi. Se al Milan si toglie l'Higuain che ci si era immaginati, quello di Napoli, diventa una squadra normale. Suso è molto forte ma è discontinuo, se avesse continuità sarebbe ai livelli di Robben. L'unico fantasista che aveva il Milan era Bonaventura. La crisi del Milan è riassumibile in una crisi spropositata di Higuain".