RMC SPORT - Sconcerti: "Milan squadra leggera, va in difficoltà al primo colpo"

Mario Sconcerti, intervenuto a RMC Sport, ha parlato di Gonzalo Higuain e delle possibilità del Milan nella corsa alla Champions: "I gol di Higuain non possono bastare ma possono dare una grossa mano. La Roma è più pronta del Milan, è arrivata seconda e terza negli ultimi anni. Poi il Milan è una squadra che si chiama Milan e bisogna ricordarselo ma è arrivata, sesta, ottava. Ha meno personalità delle squadre che stanno davanti, non tanto della Roma che ha molta qualità, il Milan è una squadra leggera, come mentalità, va in difficoltà al primo colpo di vento della partita, se li prendi uno per uno sono buoni giocatori, ma messi insieme non fanno una squadra e non lo hanno mai fatto in questi anni".