RMC SPORT - Serena: "Ibra? Inevitabilmente penalizzerebbe uno tra Cutrone e Higuain"

Aldo Serena, ex attaccante del Milan, intervenuto durante la trasmissione “Maracanà, in onda su RMC Sport, ha commentato le voci del possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero: “Per forza l’arrivo di Ibrahimovic penalizzerebbe uno tra Higuain e Cutrone, perché lo svedese va a fare il titolare e sicuramente farà l’accentratore della manovra offensiva dei rossoneri. Non solo quindi perché giocherà e sarà difficile vedere insieme Cutrone, Higuain e Ibra ma anche perché è ancora un albero così grande nella foresta in grado di fare ombra agli altri. Questo, nonostante abbia ormai 37 anni e probabilmente non è più forte come era prima. Sicuramente, può fare ancora bene nel campionato italiano ma un Milan che si sta ricostruendo non deve partire da Ibrahimovic”