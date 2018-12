RMC SPORT - Tassotti: "Milan in difficoltà ma oggi non si poteva chiedere di più ai rossoneri"

Mauro Tassotti, ai microfoni di RMC Sport, ha commentato la sconfitta del Milan contro la Fiorentina: “Il Milan è in difficoltà. A Bologna c’è stato solo un tiro in porta. Oggi il Milan ha fatto quello che doveva, non gli si poteva chiedere di più. è stato sfortunato. Chiesa era stato nullo ma ha indovinato quel tiro. La Fiorentina ha fatto soltanto quello. La delusione è per il risultato di oggi, ma qualche fischio a San Siro arriva per le partite contro Olympiakos e Bologna, non tanto per oggi quando non si poteva chiedere di più. Calabria non ha mai giocato da mezz’ala e Mauri aveva pochi minuti nelle gambe. La partita è andata così”

Sul quarto posto: “In questo momento la Lazio è la principale avversaria. Sulla carta Roma e Lazio sono le più attrezzate. La Sampdoria dopo qualche anno è di nuovo in questa zona. Serve stare attenti, hanno qualche sicurezza in più rispetto all’anno scorso. Le squadre in lotta per il quarto posto non hanno fatto tantissimi punti, c’è stato un bel rallentamento”