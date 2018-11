RMC SPORT - V. D'Amico: "La Lazio ancora non ha dimostrato di essere la stessa squadra dell'anno scorso"

Vincenzo D'Amico, intervenuto su RMC Sport, ha detto la sua sulla Lazio, prossima avversaria del Milan in campionato: "La Lazio col Milan non può sbagliare: l'occasione è ghiotta, non capita spesso di affrontare il Milan in queste condizioni. Deve dimostrare di essere la stessa squadra dell'anno scorso, ancora non lo ha fatto".