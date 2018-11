RMC SPORT - Vido: "Nesta mi sta aiutando a non mollare mai"

Luca Vido, ex rossonero ora al Perugia, è intervenuto a RMC Sport e ha parlato di Alessandro Nesta: "Si vede che ha vissuto il campo a certi livelli, ci aiuta molto a lavorare mentalmente e fisicamente. Mi sta aiutando a non mollare mai e a non prendermi pause, che prima avevo. Sto cercando di ascoltarlo perché di allenatori giocatori ne ho avuti tanti, come Inzaghi e Gattuso, ma non ho mai avuto modo di averli da giovane".