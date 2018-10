RMC SPORT - Virdis: "Van Basten eccelleva in tutto. Il rapporto con Sacchi? Noi attaccanti volevamo più libertà"

Pietro Paolo Virdis, intervenuto a RMC Sport, ha detto la sua sul suo ex compagno di squadra Marco Van Basten nel giorno del suo compleanno: "Ha fatto calcio in tutte le maniere, era una persona molto disponibile, non molto ciarliero ma molto simpatico. Chi gli somiglia? L'unico che me lo ricorda è Dzeko, per la fisicità e per il modo di difendere la palla, credo sia l'unico avvicinabile a Marco. E anche Ibrahimovic. Van Basten era un attaccante completo, eccelleva in tutto, poteva anche spostarsi a centrocampo e costruire gioco per gli altri. Il rapporto con Sacchi? Noi attaccanti amavamo un gioco un po' più creativo e a volte con Arrigo non era facile, il direttore d'orchestra era lui, i movimenti dovevano essere preordinati, ci hanno fatto vincere ma ogni tanto protestavamo, volevamo più libertà".