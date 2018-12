Robben: Nel 2019 potrei anche ritirarmi

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Prima l'annuncio che avrebbe lasciato il Bayern Monaco, poi che a fine stagione potrebbe lasciare addirittura il calcio. Arjen Robben, in un'intervista a Kicker, ha svelato che nel 2019 si ritirerà. Il fantasista olandese afferma che andrà avanti solo in caso di offerta particolarmente vantaggiosa, di quelle "che possono convincermi al 100 per cento". "Non ho ancora deciso il mio futuro ma, nel caso non dovesse arrivare quell'offerta - le parole del vicecampione del mondo nel 2010 in Sudafrica - allora mi fermerò". Secondo voci provenienti dall'Olanda, Robben potrebbe tornare nell'Eredivisie per indossare la maglia del Groening, dove mosse i primi passi di una carriera formidabile, oppure nel Psv, la squadra di Eindhoven. "E' il momento giusto per prendere certe decisioni - ha ammesso - potevo aspettare ancora, ma preferisco così".