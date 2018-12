Robben pensa a ritiro "Forse smetto"

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Forse mi fermerò completamente": ad annunciare il possibile ritiro dall'attività agonistica a fine stagione è Arjen Robben in un'intervista al tedesco 'Kicker' in cui ventila la separazione dal Bayern Monaco dopo dieci anni. L'esterno olandese del Bayern Monaco, 35 anni a gennaio, spiega che "si tratta di un grande passo e certamente non lo decidi in un giorno", ha detto Robben che comunque chiuderà con il calcio tedesco, lasciando però aperta la possibilità di giocare altrove, in un campionato meno duro e stressante. "Ci ho pensato a lungo e ora sono molto felice di aver preso questa decisione. Era il momento giusto", ha aggiunto Robben secondo cui il futuro dipenderà dalle offerte che gli arriveranno: "Se arriva un'offerta che mi convincerà al 100% allora va bene, giocherò ancora. Ma se questa offerta ideale (fatta non solo di soldi) non arriva, potrebbe anche essere la fine della carriera". Un fatto è certo, però, "gli ultimi mesi saranno molto speciali".