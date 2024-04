Roberto Galbiati ricorda Borneo: "Era sempre apprezzato dal pubblico"

vedi letture

Di ieri, la notizia della prematura scomparsa di Costantino Borneo, allenatore dell'Under 12 del Milan ed ex punta delle giovanili rossonere, portato via all'affetto dei suoi cari da una malattia. In esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, di lui, dell'ex attaccante classe 1972, ha parlato mister Roberto Galbiati, che lo ha allenato nella stagione 1995-1996 al Poggibonsi, in Serie D: "Ho avuto Borneo solo per u anno solo al Poggibonsi, ma ho sempre conservato un ottimo ricordo su di lui. Mi è dispiaciuto molto sapere della sua morte. Arrivava dal Milan, era un centravanti tecnicamente molto valido e umanamente era un ragazzo molto educato. In avanti faceva coppia con Corradi, era una bella coppia, un tandem ben assortito, uno mancino e tecnico e l'altro forte nel gioco aereo: si compensavano bene anche per caratteristiche fisiche".

Il pubblico lo stimava e lo apprezzava?

"Si, era tecnicamente valido, e anche se alle volte gli mancava un po' di grinta era un ottimo giocatore per quelle categorie, e con le sue giocate era sempre apprezzato dal pubblico".