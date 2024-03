Robinho nei guai: potrebbero aprirsi le porte del carcere in Brasile

Brutte notizie per Robinho, per il quale potrebbero aprirsi le porte del carcere.

L'ex attaccante brasiliano nel 2017 è stato condannato dal Tribunale di Milano a nove anni di carcere per sturpro di gruppo ai danni di una ragazza nel gennaio del 2013. Sentenza che è stata confermata sia in appello che in Cassazione, tuttavia l'ex giocatore è rimasto in questi anni a piede libero in Brasile, Paese che non concede l'estradizione. Il Governo italiano ha pertanto richiesto che la condanna venisse espletata in Brasile.

Secondo quanto riporta il portale <i>UOL</i>, la Giustizia brasiliana sembra proopensa a omologare la sentenza italiana. È stata fissata al 20 marzo la data del processo nel quale si deciderà se Robinho dovrà scontare la pena in Brasile.