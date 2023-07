Rocchetti (resp. e-commerce e retail Milan): "Ecco perché è strategico il mercato americano"

Valerio Rocchetti è il responsabile dell'e-commerce e retail del Milan ed è intervenuto con una battuta sulla Gazzetta dello Sport questa mattina per spiegare perché il mercato americano è così importante per le casse rossonere. Le sue parole: "Il mercato americano è strategico perché qui c’è capacità di spesa e si indirizzano i trend. Qui a Los Angeles abbiamo portato Paolo Banchero allo stadio e venduto i nostri prodotti in un truck, un piccolo camion rossonero. L’entusiasmo si percepisce e la seconda maglia, ad esempio, ha dati in grande crescita"