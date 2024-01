Rocchi: "Gli arbitri sono persone perbene, non accettiamo più offese"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Io e gli arbitri siamo persone perbene, se il problema sono io sono pronto a farmi da parte. Qualche errore l'avevamo messo in preventivo e ci stiamo lavorando, ma dietro un errore non c'è mai altro, non ammettiamo mancanza rispetto". E' duro lo sfogo del designatore arbitrale Gianluca Rocchi che dall'incontro di metà stagione a Coverciano chiede interventi severi a tutela degli arbitri. "Non accettiamo mai più offese da tesserati come contro Orsato, oppure quanto accaduto nel tunnel di Salerno - ha aggiunto - Chiedo un comportamento diverso e alla giustizia sportiva di essere più dura". (ANSA).