Rocchi: "Il caso Di Monte-Sacchi? Se n'è già parlato abbastanza"

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Il caso 'Di Monte-Sacchi' è stato affrontato, in tarda ora, anche nel corso della terza puntata di 'Open Var' su Dazn, dov'era presente il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. "Ne hanno già parlato il presidente (dell'Aia ndr) - le parole di Rocchi - e anche i diretti interessati, quindi ritengo di non dover dare spiegazioni, se n'è già parlato abbastanza". "Io gestisco un gruppo di tre ragazze - ha detto ancora Rocchi - che sono integrate benissimo. La cosa che mi piace di loro è che mi dicono sempre 'trattaci come gli altri', e io non faccio sconti". (ANSA).