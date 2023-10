Rocchi sul gol di Pulisic: "Ci sono dubbi, ma se non c'è certezza nelle immagini al 100% bisogna lasciare la decisione del campo"

vedi letture

Gianluca Rocchi, dirigente arbitrale, si è così espresso a DAZN commentando il gol di Pulisic al Genoa, precisando che l'audio VAR dell'episodio sarà reso noto e commentato tra due settimane: "È andata come mi aspettavo. Da quando abbiamo iniziato questo percorso col protocollo VAR, abbiamo trattato tutti i falli di mano sempre alla stessa maniera: se c'è una certezza televisiva sul tocco di mano si interviene, se la certezza non c'è nelle immagini tutti gli episodi sono stati trattati alla stessa maniera. Mi rendo conto che sia difficile accettare la decisione sul gol di Pulisic perché lascia dubbi come li ha lasciati a noi.

Ripeto: non sarei stupido a dire il contrario, ma l'importante è che chi opera al monitor VAR cerchi la verita fino in fondo scrupolosamente e meticolosamente, ma se non si arriva a un punto in cui la verità è al 100% bisogna lasciare la decisione del campo. Anche nel caso del gol di Udogie in Milan-Udinese la polemica fu comprensibile, ma il ragionamento fu lo stesso: laddove non trovi la verità non puoi andare a sensazione".