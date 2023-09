Rodri: "Capisco chi va in Arabia Saudita. Ma servirebbe fare qualcosa per controllare l'emorragia"

Il centrocampista del Manchester City, Rodri, ha parlato dal ritiro della Nazionale spagnola circa una possibile regolamentazione del calcio in Arabia Saudita, anche per evitare la fuga di talenti che si sta attuando in Europa. “Il calcio europeo perde con questa situazione, alla fine è un’opinione molto particolare. I giocatori che decidono di andare a giocare in Arabia Saudita è totalmente comprensibile, chiaramente per la quantità di denaro che possono offrire, questo però è un tema che può essere molto personale. Ovviamente a noi europei, per parlare, questa cosa non piace poi così tanto".

"Immagino che ci possa essere un controllo in qualche maniera per questa fuga di talenti. Perché è vero che in principio potevamo pensare che solo giocatori “veterani” potessero andare lì per concludere la carriera. Ma stiamo vedendo che non è così, ci sono giocatori anche giovani che scelgono di andare lì. Tutte le opinioni sono rispettabili, ma è evidente che si debbano prendere delle contromisure per controllare la situazione"