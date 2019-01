Rodriguez, inno alla continuità: è il rossonero più impiegato in stagione

Con l'avvento della nuova proprietà rossonera è tornato di moda il discorso relativo allo stadio del Milan: se rimanere a San Siro oppure spostarsi in un impianto nuovo e di proprietà. La redazione di MilanNews.it si rivolge ai propri lettori per...

Federico Giunti, intervistato da Milan TV, ha commentato il successo ottenuto dai suoi contro il Napoli: "I tre punti sono la miglior medicina, speriamo ci diano una spinta forte per proseguire nella risalita. Vedo attenzione ai dettagli e grande partecipazione, stiamo...

Christophe Henrotay, agente di Yannick Carrasco che attualmente milita nel Dalian Yifang, ha parlato delle voci di mercato: "L’unica cosa che posso dire è che ci sono molti club interessati a Yannick in Europa. Lui e la sua famiglia hanno...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Gazzetta - Milan, niente Olympiacos per Antonio Donnarumma: il portiere ha mercato in Championship

Il Giornale titola: "Milan, difesa blindata e Piatek arma in più"

Tuttosport - Milan, per l'attacco spunta anche il brasiliano Everton del Gremio

Gazzetta - Milan, Gattuso colpito da Piatek: il polacco dovrebbe giocare titolare domani sera in Coppa Italia

Repubblica: "Milan, Deulofeu è l’obiettivo per l’attacco"

Gazzetta - Milan, per l'attacco piace anche Groeneveld del Bruges ma ci sono due dubbi

Tuttosport: "Il Milan non prende gol: la diga è Bakayoko"

Milan, Carrasco chiede lo stesso stipendio che aveva Higuain in rossonero

Milan, il Sassuolo non vuole cedere nè Sensi nè Duncan

Salvini: "Higuain si è comportato in maniera indegna, non mi piacciono i mercenari"

Milan, se non dovesse partire Antonio Donnarumma andrà sistemato Plizzari: il giovane portiere cerca una maglia da titolare

ESCLUSIVA MN - Ag. Calabria: "Migliora sempre, ecco i due motivi. Mercato? Club interessati, ma ha in testa solo il Milan. Basta criticare Gattuso"

TMW - Milan, Deulofeu sempre più lontano. No Gracia, Pozzo chiede 30 mln

Paquetà, Gattuso non pensava che il brasiliano fosse così pronto tatticamente

Vitali a MN: "Non mi aspettavo l'addio di Higuain, il Milan non deve puntare su chi ha già dato tanto"

MN - Deulofeu spinge per tornare al Milan. Leo non vuole arrivare a 25 mln

Milan, Paquetà sempre titolare dal suo arrivo. E giocherà dal primo minuto anche domani contro il Napoli in Coppa Italia

Il Liverpool piomba su Tonali. Italiane in allarme

Il Milan e il "Goal of the Day": la punizione di Becks contro il Genoa

Deulofeu e i ricordi in rossonero: 4 reti e 3 assist in 17 partite

Ag. Bakayoko: "Esperienza al Milan? Qualche difficoltà, poi la svolta. Soddisfatto in rossonero"

Gattuso a MTV: "Ripartiamo dai primi 50' col Napoli. Piatek sembra Tomasson, Caldara e Biglia rientrano in 7 giorni"

Milan, i 23 convocati contro il Napoli: Conti c'è, out Strinic

Napoli, i convocati per il Milan: riecco Allan, fuori Hysaj e Albiol per un affaticamento muscolare

Probabile formazione - Un solo ballottaggio in difesa, il Pistolero scalpita per l'esordio dall'inizio

Genoa, Perinetti: "Piatek non avrebbe digerito un no al Milan"

Rodriguez, inno alla continuità: è il rossonero più impiegato in stagione

Marchetti: "Milan su Deulofeu, ma il Watford non apre al prestito"

Ag. Carrasco: "Lui e la sua famiglia hanno incontrato difficoltà in Cina"

Genoa, Perinetti: "Piatek non avrebbe digerito un no al...

Ricardo Rodriguez, con 2253 minuti complessivi, è il giocatore rossonero più impiegato da Gattuso in questa stagione: lo svizzero era stato uno dei più utilizzati anche nella scorsa annata. A debita distanza troviamo Kessie (2087') e Suso (2043'). Al quarto posto invece c'è Calhanoglu, 2004', a dimostrazione del fatto che il tecnico rossonero ritiene il turco fondamentale.

