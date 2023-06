Roland Garros: Djokovic ringrazia Ibra, Giroud e Mbappé per il supporto ricevuto in finale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros per la terza volta in carriera. Il tennista serbo, al termine del match vinto contro Ruud, ha rivolto un messaggio ai tifosi che l'hanno supportato in finale. Fra questi figurano anche Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Theo Hernandez e Kylian Mbappe: "Un ringraziamento alle stelle del calcio che sono qui. Giroud, Ibra, Mbappè. Grazie per essere venuti a supportarmi. Mi scuso se ho dimenticato qualcuno, è un grande onore per me avere qui stelle del calcio e dello sport". Poco dopo, Djokovic ha rivolto un messaggio in serbo a Zlatan Ibrahimovic che ha gradito il messaggio mimando un cuore con le mani.