© foto di www.imagephotoagency.it

Al 25esimo primo giallo anche per la Roma: è all'indirizzo di Matic, reo di un intervento in netto ritardo e a gamba alta su Bennacer. Per Orsato è solo giallo, probabilmente non rosso perché il serbo ha cercato di tirare indietro la gamba nell'impatto con l'algerino.