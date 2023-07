Roma, 1-1 col Braga nella prima amichevole in Portogallo

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Nella terza amichevole estiva (la prima in Portogallo) la Roma trova il primo pareggio. Dopo le vittorie contro Boreale e Latina, ad Albufeira la formazione di José Mourinho viene fermata 1-1 dal Braga, squadra di livello superiore alle precedenti rivali. I giallorossi partono forti con la traversa di Mancini (inzuccata su corner del nuovo acquisto Aouar, partito titolare), i portoghesi reagiscono con una punizione velenosa di Ricardo Horta. E' il 31' quando un bello scambio tra El Shaarawy e Zalewski manda in gol il Faraone a porta vuota. A inizio ripresa Mourinho cambia dieci uomini, tra cui Dybala e Pellegrini; la Joya cerca il raddoppio in tre occasioni, andandoci vicino in due.

A quattro minuti dal 90' i portoghesi pareggiano con Bruma, autore di una splendida semi rovesciata su cross di Mendes; la Roma per poco non viene beffata anche da Roger, ma Svilar para. L'erroraccio di Belotti davanti al portiere Matheus è l'ultima occasione della gara. Sabato i giallorossi affronteranno l'Estrela Amadora. (ANSA).