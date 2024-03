Roma, Bove lascia il ritiro dell'Italia U21 per un trauma al piede sinistro

Brutte notizie per Carmine Nunziata, tecnico dell'Under 21 azzurra: il ct sarà dovrà rinunciare a Edoardo Bove, che è stato costretto a lasciare il ritiro per un trauma al piede sinistro. Il calciatore salterà le gare contro la Lettonia e la Turchia.

Questo l'elenco dei convocati del ct:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).

“Ci aspettano due partite fondamentali per il nostro cammino – ha dichiarato il tecnico Carmine Nunziata nella conferenza stampa che ha aperto il raduno di Cesenatico - in questi tre o quattro giorni dovremo fare in modo di recuperare tutto quello che abbiamo fatto di buono e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene”. Alla voce rimpianti c’è soltanto il pareggio nel match in Lettonia: “Abbiamo perso due punti. Per il resto il bilancio è positivo, i ragazzi stanno facendo bene, anche se possiamo fare meglio alcune cos