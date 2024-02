Roma, Cristante crede nell'Europa League: "Vogliamo tornare in finale e vincerla"

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Il nostro obiettivo è andare fino in fondo e abbiamo le possibilità per farlo. Ci troviamo bene con l'allenatore. Vogliamo tornare in finale e possibilmente vincerla". Lo ha detto Bryan Cristante, centrocampista della Roma, alla vigilia della sfida d'Europa League con il Feyenoord a chi gli chiedeva quale fosse l'obiettivo della competizione. "Chiaramente giocando tante partite europee guadagni consapevolezza e puoi conoscere quei piccoli dettagli che in gare delicate fanno la differenza - ha aggiunto - Abbiamo una bella consapevolezza europea, sappiamo qual è la scelta giusta da fare nel momento delicato. Domani è una partita secca quindi servirà mettere in campo tutta l'esperienza che abbiamo per passare il turno".

Cristante commenta poi l'arrivo di De Rossi in panchina: "L'ho trovato bene. Il mister è arrivato e non aveva bisogno di presentazioni. Arrivare a metà stagione in una situazione un po' difficile con calciatori con cui ha giocato o fatto il collaboratore poteva avere le sue insidie. Invece ha trovato l'equilibrio per gestire il gruppo e non era scontato. Siamo felici di quello che stiamo costruendo e diventando. E' stata presa una decisione dalla proprietà in un momento difficile, poteva sembrare azzardata, e invece penso che si stia rivelando quella giusta". (ANSA).