Roma, Cristante: "La classifica per fortuna è corta, basta un filotto per rientrare"

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Non torniamo a casa con i tre punti, nonostante una ottima prestazione. Poi quando la Juve va in vantaggio è difficile recuperare perché difendono molto bene, è una loro caratteristica. Questa sconfitta ci lascia un po' di delusione". Così Bryan Cristante, ai microfoni di Dazn, nel dopopartita di Juventus-Roma.

Ma ora dove può crescere la Roma per migliorare la classifica? "Dobbiamo fare di più, avendo le potenzialità per stare davanti - risponde il centrocampista dei giallorossi -. La classifica per fortuna è corta, basta un filotto per rientrare, bisogna fare di tutto per rientrare già a gennaio. Speriamo che qualcuno arrivi perché la coperta è corta". (ANSA).