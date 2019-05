Roma: De Rossi saluta tifosi a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Ultimo allenamento della carriera in maglia giallorossa per Daniele De Rossi a Trigoria, e non poteva mancare l'abbraccio coi tifosi della Roma. Davanti ai cancelli del centro sportivo si è infatti radunato un folto gruppo di sostenitori romanisti per testimoniare il proprio affetto al capitano che domani sera col Parma giocherà la sua ultima partita con la Roma. Per salutare i tifosi giunti a Trigoria De Rossi è quindi uscito dal 'Fulvio Bernardini' per foto ricordo e autografi. Un assaggio di quello che sarà il vero e proprio saluto da parte della tifoseria domani all'Olimpico.