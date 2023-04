Roma, Dybala in gruppo: è recuperato per il Feyenoord

Fonte: tuttomercatoweb.com

Buone notizie per la Roma in vista della sfida di giovedì in Europa League contro il Feyenoord, valida per il ritorno dei quarti di finale dopo l'1-0 dell'andata in favore degli olandesi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Paulo Dybala è infatti tornato oggi a lavorare con il resto del gruppo ed è quindi da considerarsi recuperato per la sfida europea.