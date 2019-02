Roma: Dzeko, per noi è sempre complicato

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "E' difficile per noi che ci sia una serata tranquilla, anche stasera il primo tempo non è stato così tranquillo, dopo il 2-0, perché ogni tanto smettiamo di giocare, non so perché: come è successo negli ultimi 20' del primo tempo, quando Mirante ha fatto una parata che ci ha salvato dal possibile gol dell'1-2". Lo ha detto Edin Dzeko, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria della Roma sul Chievo in trasferta. Sulla situazione in classifica, relativamente alla corsa per un posto in Champions, Dzeko spiega che "quest'anno ci sono più squadre, tutte meritano di stare là, però dobbiamo fare il nostro, vincere le nostre partite, che è la cosa più importante. Poi, sicuramente guardiamo un po' anche agli altri, ma se noi non vinciamo non importa quello che fanno loro". Infine, una battuta sul rapporto con i tifosi. Dzeko ha ammesso che "anche noi, dopo Firenze, non eravamo contenti. I tifosi sono il nostro dodicesimo giocatore, abbiamo bisogno di loro e speriamo che martedì ci siano tutti a tifare per noi".