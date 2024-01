Roma, è Daniele De Rossi il sostituto di Mourinho: ecco l'ufficialità

Dopo l'esonero di José Mourinho, la Roma ha nominato il suo sostituto in panchina: si tratta di Daniele De Rossi che è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. L'ufficialità è arrivata pochi minuti fa sul sito del club giallorosso. Queste le sue prime parole: "Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità della guida tecnica della Roma: da parte mia non conosco altra strada se non quella dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione".

L'ex centrocampista ha poi proseguito: "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati".