Roma, ecco lo svincolato Mario Hermoso

(ANSA) - FIUMICINO, 01 SET - Mario Hermoso, difensore spagnolo classe '95, ex Atletico Madrid, è nella Capitale per firmare, dopo le visite mediche, un triennale con la Roma. Arrivato da svincolato, Hermoso è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 14 da un Airbus A321 di linea di Ita Airways proveniente da Madrid. Atteso all'uscita del terminal 1 da un gruppo di tifosi giallorossi, fotografi, cameramen e video makers, Hermoso, sorridente, ha salutato con la mano, posato per selfie con i tifosi, tra cui famiglie con bambini, dopo di che è salito a bordo di un van della Roma con il quale ha lasciato il "Leonardo da Vinci". (ANSA).