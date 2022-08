Roma, Felix alla Cremonese sblocca Belotti: i giallorossi pronti all'affondo per l'ex Torino

MilanNews.it

Felix Afena-Gyan è sempre più vicino a vestire la maglia della Cremonese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la trattativa per il passaggio del classe 2003 in grigiorosso è in chiusura e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli. Felix arriverà a Cremona a titolo definitivo per circa 7 milioni di euro. Questo trasferimento permette alla Roma di affondare il colpo per Andrea Belotti, rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con il Torino. La Roma, sempre per quel che riguarda l’attacco, sta cercando di piazzare anche Eldor Shomurodov che piace al Bologna.