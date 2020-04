Roma: Fonseca "difficile capire stop allenamenti"

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Anche il calcio, con tutte le precauzioni del caso, avrebbe potuto riprendere gli allenamenti dal 4 maggio. Per me è difficile capire perché adesso si può andare a correre in un parco pieno di persone e invece non ci si può allenare per esempio a Trigoria, dove ci sono tutte le condizioni per lavorare individualmente". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in merito al via libera del Governo agli allenamenti esclusivamente agli atleti di interesse nazionale di discipline sportive individuali. "In questo momento sarebbe importante ricominciare con il calcio, anche da un punto di vista sociale. C'è questa situazione difficile, e penso che la Roma può aiutare a dimenticare questo problema - aggiunge quindi l'allenatore portoghese ai microfoni di Teleradiostereo - Abbiamo una squadra che fa sognare i romanisti, e la città potrebbe essere più allegra e magari dimenticare il vero problema che abbiamo adesso. Io sento che a Roma è un po' diverso rispetto ad altri posti dove ho allenato: qui le persone sono veramente affezionate al club e tutto quello che facciamo influenza tutti i romanisti".(ANSA).