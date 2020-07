Roma, frattura nasale per Pellegrini: domani verrà operato

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Brutte notizie in casa Roma dopo il successo per 2-1 sulla Fiorentina. Lorenzo Pellegrini, costretto ad uscire nel secondo tempo dopo uno scontro di gioco col difensore viola Milenkovic (trauma facciale con ferita lacero contusa), ha effettuato una radiografia che ha evidenziato una frattura nasale. Il centrocampista, spiga la Roma con un bollettino medico, domani sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Oltre a saltare le ultime due giornate di campionato, Pellegrini adesso rischia seriamente di non poter partecipare agli ottavi di finale di Europa League in programma il 6 agosto in Germania contro il Siviglia. (ANSA).