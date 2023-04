Roma, gli esami hanno escluso lesioni muscolari per Dybala

Fonte: tuttomercatoweb.com

Arrivano notizie piuttosto rassicuranti per la Roma per quanto riguarda le condizioni di Paulo Dybala dopo il problema accusato in Conference League. Gli esami strumentali a cui si è sottoposta la Joya nelle ultime ore hanno infatti escluso lesioni, confermando di fatto un quadro di affaticamento all'adduttore della gamba destra. Domani con l'Udinese il giocatore non sarà presente ma farà di tutto per recuperare in vista di giovedì per il ritorno contro il Feyenoord.