Roma, i tifosi con Mourinho: pañolada e striscioni a supporto del tecnico

© foto di www.imagephotoagency.it

Come previsto la tifoseria della Roma ha voluto mostrare la propria vicinanza a José Mourinho dopo la squalifica di due giornate arrivata per i fatti di Cremona. La tribuna Tevere ("Con Mourinho a difesa della Roma" il testo di uno striscione) e la tribuna Monte Mario hanno fatto una pañolada, mentre in Curva Sud sono apparsi diversi striscioni per il portoghese: "Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho".