Roma, imbrattata targa Lenzini. Assessore allo sport: "Atto vile, sia ripulita"

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "La targa del Parco Umberto Lenzini, il presidente del primo storico scudetto della Lazio, imbrattata con i colori giallorossi è un'offesa grave, che non appartiene al tifo sano. Quello che si fonda su onore, ideali e amore per il calcio. Indipendentemente dalla squadra per cui si tifa". Lo ha detto l'assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato. "Un gesto vile, che offende l'uomo, la società e tutti i tifosi - aggiunge - Di concerto con il sindaco Gualtieri abbiamo dato mandato all'Ama di ripristinare subito il giusto decoro alla targa, nell'auspicio che tali gesti di vandalismo non tornino a ripetersi anche grazie all'impegno della comunità del quartiere di Val Cannuta, che ieri è intervenuta con partecipazione con entusiasmo, calore e affetto alla cerimonia di intitolazione". (ANSA).