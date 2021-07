Roma, in arrivo l'ex obiettivo del Milan Viña

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Roma di José Mourinho prende forma. Dopo l'arrivo di Rui Patricio, il club giallorosso è sul punto di portare a termine il secondo acquisto di calciomercato: si tratta di Matias Viña. Il difensore è atteso nelle prossime ore a Roma: prima sosterrà le visite mediche, poi firmerà il nuovo contratto con il club. Sarà il sostituto di Leonardo Spinazzola sulla corsia sinistra. Dopo la frenata nella trattativa di qualche giorno fa, adesso c'è stata una nuova accelerata: l'ultima. Il giocatore ora è pronto per arrivare in Italia. Esterno sinistro uruguaiano classe 1997, Viña sarà il giocatore che permetterà a Mourinho di sentire meno la mancanza di Spinazzola nella prima parte della prossima stagione. Viña ha solo 23 anni ma conta già 69 presenze con la maglia del Palmeiras ed è già nel giro della nazionale dell'Uruguay, dove vanta 16 presenze ufficiali: le ultime cinque le ha disputate nella recente edizione della Copa America, in cui è stato schierato sempre titolare dal ct Oscar Tabarez. Difensore polivalente, Viña all'occorrenza può giocare anche come centrale di difesa, o anche nella linea di centrocampo, essendo dotato di ottima corsa. (ANSA).