Roma-Inter: Nicchi, errore inconcepibile

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - ''Non riesco a capire come si sia potuto fare un errore del genere, è stato un errore inconcepibile''. Il presidente degli arbitri Marcello Nicchi ammette la gravità della svista sull'episodio del fallo da rigore su Zaniolo in Roma-Inter non valutato dalla Var ma allo stesso tempo esorta il movimento a guardare avanti per far meglio in nome del bene del calcio. ''E' - aggiunge Nicchi parlando all'Ansa - un errore di cui si occuperà il designatore, ma ora voltiamo pagina e ognuno cerchi di fare bene il proprio lavoro''.