Roma, la cessione di Shomurodov è il lascia passare per arrivare a Belotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma continua imperterrita nella sua opera di rafforzamento. La settimana scorsa i giallorossi hanno ingaggiato Georginio Wijnaldum, mentre in questi giorni potrebbe sbloccarsi la situazione legata ad Andrea Belotti. La Roma ha in pugno l’ex Torino, ma prima di tesserarlo, come riportato dal Messaggero, devono lasciar partire Eldor Shomurodov. Sull’uzbeko ci sono il Bologna, lo stesso Torino e diversi club turchi. Gli emiliani sono in vantaggio su tutti, ma manca ancora l’accordo sulla formula del trasferimento in rossoblù di Shomurodov. Belotti negli scorsi mesi è stato più volte accostato al Milan, il quale però non ha mai affondato il colpo preferendo altri profili.