Roma, la lista di Mourinho per il centravanti: tra Scamacca e Morata spunta anche Taremi

La Roma è alla ricerca di un centravanti e ha tanti nomi in lista. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, scrivendo che in cima resta Gianluca Scamacca, per il quale i contatti col West Ham sono vivi, in attesa dell'apertura a un prestito con diritto di riscatto, avendo già ottenuto l'ok del giocatore.

Tra le alternative spunta Taremi

Non mancano altre opzioni. Alvaro Morata forse è l'obiettivo più complicato a cui arrivare, per questioni d'ingaggio ma anche di costo del cartellino. Folarin Balogun è ipervalutato dall'Arsenal, 35 milioni, dopo l'ottima stagione al Reims. E allora spunta anche un'alternativa low cost: Mehdi Taremi, attaccante del Porto, scadenza 2024 e pertanto profilo abbordabile che costa 18 milioni (trattabili). Infine non va escluso Youssef En-Nesiry che potrebbe lasciare Siviglia.