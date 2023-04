Roma, la probabile formazione di Mourinho per la sfida con il Milan

Oggi alle 18:00 allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Milan, sfida di Serie A importantissima per entrambe le squadre in ottica corsa Champions League per la prossima stagione. José Mourinho, allenatore dei giallorossi, dovrà far fronte a diverse assenze in difesa: Smalling e Llorente non saranno della partita per problemi muscolari. Torna a disposizione Wijnaldum dopo l'infortunio accusato in Europa League, mentre Dybala, sebbene siano state escluse lesioni alla caviglia, non è ancora al 100% anche a causa di un fastidio all'adduttore. Di seguito la probabile formazione della Roma:

ROMA (3-4-2-1)

Rui Patricio

Mancini, Kumbulla, Ibanez

Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola

Pellegrini, El Shaarawy

Belotti

All. José Mourinho