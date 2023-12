Roma, lesione al flessore per Dybala. Stop di 3 settimane

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra. l'argentino resterà fuori tre settimane circa. La speranza di Mourinho e l'obiettivo del calciatore sono quelli di averlo per la gara contro la Juventus del 30 dicembre, ma è più probabile che torni direttamente per le prime partite del 2024. Per Azmoun, invece, sono escluse lesioni al polpaccio destro, mentre Spinazzola ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: entrambi saranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna di domenica prossima in campionato. (ANSA).