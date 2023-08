Roma, Lukaku subito al lavoro per essere al top: debutto dopo la sosta?

Nella giornata di ieri Romelu Lukaku è atterrato a Ciampino accolto da 5mila tifosi giallorossi festanti. L'attaccante belga sarà un nuovo giocatore della squadra di José Mourinho, alla ricerca in questa finestra di trattative di una punta da affiancare a Belotti e sostituire l'infortunato Abraham. Adesso il roster del reparto offensivo è di grande qualità con la piazza che sogna in grande.

Pronto per l'Empoli?

Lukaku ovviamente non sarà pronto da subito ma si metterà presto al lavoro per raggiungere il top della forma. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex Inter potrebbe essere già a disposizione per il 17 settembre per la gara contro l’Empoli all’Olimpico oppure la settimana successiva in casa del Torino.