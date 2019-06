Roma: Massara saluta,si aspetta Petrachi

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Dopo aver salutato Monchi, la Roma dice addio anche al successore del ds spagnolo, Frederic Massara. Il club giallorosso ha infatti comunicato che le parti hanno risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. "Desidero ringraziare Ricky per il lavoro svolto e per essere stato sempre dedito alla causa del club - le parole del presidente James Pallotta - Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro". La direzione sportiva della Roma sarà adesso affidata a Gianluca Petrachi, ancora sotto contratto col Torino ma già al lavoro per Pallotta tanto che ieri sera è stato avvistato a Fiumicino assieme all'ad romanista Fienga di ritorno dal blitz a Madrid per incontrare il tecnico portoghese Paulo Fonseca, principale candidato alla panchina giallorossa.