Roma, Matic: "Giochiamo un buon calcio. Stiamo lottando per le prime quattro posizioni in campionato e siamo anche in semifinale di Europa League"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Mi diverto molto qui. Mi piace il club, sono molto felice. Giochiamo un buon calcio. Stiamo lottando per le prime quattro posizioni in campionato e siamo anche in semifinale di Europa League, quindi non vedo l'ora che arrivi la fine della stagione e vedremo cosa succederà". Così Nemanja Matic, centrocampista della Roma, a Sky Sport Uk sul momento che sta vivendo nella Capitale. Sull'importanza di vincere l'Europa League ha aggiunto: "Penso che sarebbe qualcosa di straordinario e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere questo obiettivo, perché abbiamo i migliori tifosi in Italia e se lo meritano". Poi un commento sui singoli come Smalling e Abraham.

E se per Chris dice di esser "sorpreso che non venga chiamato dall'Inghilterra", le parole per il centravanti vogliono essere da sprone per la fine della stagione. "È un giocatore giovane che sta ancora migliorando - ha spiegato Matic - Non segna come ha fatto lo scorso anno, ma nell'ultimo mese tutto può cambiare. Ora abbiamo le partite più importanti della stagione e deve solo crederci, continuare a lavorare e i gol arriveranno". Infine una battuta sul suo futuro che sembra già deciso. "Penso di avere ancora un paio d'anni nelle gambe, poi farò l'allenatore in Premier League, sto già prendendo il patentino". (ANSA).