Roma-Milan, manca un cartellino rosso a Ibañez: cosa dice il regolamento

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Roma-Milan c'è un episodio che ha creato diverse polemiche tra gli appassionati di calcio, in particolare tra i tifosi rossoneri. Infatti, al 71' minuto della partita c'è da segnalare un brutto fallo di gioco da parte di Roger Ibañez su Alexis Saelemaekers che andava sanzionato con un'espulsione per grave fallo di gioco: entrata in ritardo, a gamba alta, sulla caviglia del belga. Ma per il difensore brasiliano giallorosso arriva solamente un cartellino giallo.

Cosa dice il regolamento? Il grave fallo di gioco rientra nelle espulsioni

- "Un tackle o un contrasto che mette in pericolo l'incolumità di un avversario o commesso con vigoria sproporzionata o brutalità deve essere sanzionato come grave fallo di gioco".

- "Qualsiasi calciatore che, in un contrasto per il possesso del pallone, colpisca un avversario da davanti, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata o che metta in pericolo l'incolumità di un avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco".