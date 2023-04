Roma-Milan, nei rossoneri assenti i due marcatori dello scorso anno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci avviciniamo velocemente a Roma-Milan, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico. Un vero e proprio spartiacque per la lotta a un posto Champions League, con entrambe le squadre in corsa per staccare uno dei tre tagliandi alle spalle del Napoli capolista. Nel Milan, che ha recuperato Olivier Giroud, non ci saranno i due match winnter dello scorso anno ovvero Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Lo svedese è alle prese con un nuovo infortunio al polpaccio mentre il centrocampista ivoriano ha lasciato il club al termine della passata stagione per accasarsi al Barcellona.