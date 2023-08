Roma-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

Serie A, 3ª giornata: Roma-Milan. Appuntamento a venerdì 1 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Tutte le info della partita

Se le orecchie dei tifosi del Milan sono tutte rivolte verso il calciomercato per la trattativa che porterebbe in rossonero l'attaccante iraniano del Porto, Mehdi Taremi, le gambe e le teste dei giocatori del Diavolo si stanno preparando per affrontare un match delicatissimo in campionato. La squadra di Stefano Pioli, infatti, venerdì sera, alle ore 20:45, affronterà la Roma di José Mourinho allo stadio Olimpico nella gara che sarà valida per la terza giornata di Serie A. I rossoneri, dopo le vittorie convincenti contro Bologna (2-0) e Torino (4-1), sono dunque alla ricerca del terzo successo consecutivo, che permetterebbe alla società di via Aldo Rossi di presentarsi alla sosta per le nazionali in testa al campionato, in vista poi del derby contro l'Inter di sabato 16 settembre.

ROMA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il match contro il Diavolo all'Olimpico, c'è un solo dubbio che frulla nella testa di José Mourinho, allenatore della Roma. Davanti a Rui Patricio ci sarà il trittico composti da Mancini, Smalling e Llorente. Sulla fascia destra va verso la conferma Kristensen, mentre a sinistra ecco il ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski, con il primo in leggero vantaggio. In mediana poi spazio ad Aouar, Cristante e Pellegrini. Il tandem d'attacco, infine, dovrebbe essere formato da El Shaarawy e Belotti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. All.: José Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Spinazzola-Zalewski 60%-40%

Invece, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si affiderà all'undici titolare utilizzato sia nel precampionato, sia alla prima a Bologna che alla seconda a San Siro contro il Torino di Juric. Non ci dovrebbero essere quindi ballottaggi, con Calabria confermato titolare su Kalulu sulla destra e con Chukwueze che dovrebbe partire dalla panchina assieme agli altri nuovi acquisti Musah e Pellegrino.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Calabria, Kjaer, Pellegrino, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Colombo, Chaka Traore. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: nessuno

DOVE VEDERE IN TV ROMA-MILAN

Roma-Milan, gara valida per la terza giornata di Serie A e in programma venerdì 1 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn e in live web testuale su MilanNews.it.

Stadio: Olimpico, Roma (Rm)

Data e ora: venerdì 1 agosto alle 20:45

Tv: Dazn

Live web: MilanNews.it

ROMA-MILAN: STATISTICHE IN SERIE A

Queste alcune statistiche di Roma-Milan in attesa del report Opta:

• Il Milan, in queste prime due giornate di campionato, ha ottenuto due vittorie segnando sei gol e subendone uno. Con questo score, i rossoneri sono in testa alla classifica di Serie A. La Roma, invece, si trova in 13ª posizione con un punto: tre i gol fatti, quattro quelli incassati.

• Grazie alle tre reti segnate contro Bologna e Torino, Olivier Giroud è attualmente il capocannoniere del campionato insieme a Lautaro Martinez (Inter) e Victor Osimhen (Napoli).

• Negli ultimi cinque incontri all'Olimpico, il Milan ha perso solamente in un'occasione (2-1 nella stagione 2019-2020, ndr). Nelle restanti partite, i rossoneri hanno collezionato due vittorie e due pareggi.

• Da quando allena la Roma, José Mourinho non ha mai battuto Stefano Pioli: lo score, infatti, vede due vittorie del tecnico rossonero e due match terminati in parità.