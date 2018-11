Roma, Monchi prova l'anticipo per Rabiot: obiettivo per gennaio

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe molto interessata ad Adrien Rabiot. Il classe '95 del Paris Saint-Germain è in scadenza contrattuale e Monchi ci vuole provare. Per riuscire nell'intento, deve giocare d'anticipo, perché la concorrenza per il centrocampista c'è ed è forte: Juventus, Barcellona e Bayern Monaco. Per questo il direttore sportivo giallorosso potrebbe provarci già a gennaio.